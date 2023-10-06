Ağrı'da bursluluk sınavında derece yapan öğrenciler Kaymakam'ı ziyaret etti

Ağrı'nın Hamur ilçesinde bursluluk sınavında başarılı olan iki öğrenci, Kaymakam Ali Yıldırım'ı ziyaret etti. Kaymakam Yıldırım, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve onlara kitap hediye etti.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, bursluluk sınavında derece yapan iki öğrenci, Kaymakam Ali Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Osman Gazi Ortaokulu öğrencisi Ruken Yalvaç ve Adımova Ortaokulu öğrencisi Muhammed Yasin Yıldırım, bursluluk sınavında başarılı olarak burs kazandı. Öğrenciler, okul müdürleri Volkan Keski ve Harun Budak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç ile birlikte Kaymakam Yıldırım'ı ziyaret etti. Kaymakam Yıldırım, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve onlara kitap hediye etti. Ziyaretin ardından Kaymakam Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Karakoç ile birlikte güçlendirme çalışmalarının yapıldığı Yatılı Bölge Ortaokulu pansiyon binası ve lojmanlarında incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Yıldırım, yeni İlçe Jandarma Karakolunun yapılacağı alanda da inceleme yaptı.

Öte yandan Hamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi desteği sağlandığı bildirildi. - AĞRI