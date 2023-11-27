Düzce'de 23 Kasım 2022 depreminde ağır hasar alan Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin yıkım çalışmaları başlatıldı. Okulun yıkımı, Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan ihale usulü ile belirlenen firma tarafından gerçekleştiriliyor. Yıkım çalışması havadan drone ile görüntülendi.

Ağır hasarlı okul yıkılıyor

DÜZCE - Düzce'de 23 Kasım 2022 depreminde ağır hasar alan Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin yıkım çalışmaları başlatıldı.

Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin bulunduğu bina 23 Kasım depremlerinde ağır hasar alınca yıkılmasına karar verilmişti. Depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı alınan okul, Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan ihale usulü ile yıkımı yapacak firmanın belirlenme sürecinin tamamlanmasının ardından yıkım çalışması okulda başladı. Ekskavatörler ve deliciler ile birlikte başlanılan yıkım çalışmasının 1 hafta içerisinde tamamlanması beklenirken, okulda ki yıkım çalışması havadan drone ile görüntülendi.