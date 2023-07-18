Afyonkarahisar Valisi LGS Birincilerini Makamında Ağırladı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, LGS'de birinci olan öğrencileri ve ailelerini makamında ağırladı. Afyonkarahisar'dan 8 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasına girdi. Vali Yiğitbaşı, ailelere teşekkür ederek, öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı Lgs'de birinci olan öğrencileri ve ailelerini makamında ağırladı.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan LSG'de Afyonkarahisar'dan 8 öğrenci tüm soruların tamamını yanıtlayarak Türkiye birincileri arasına girdi. Vali Yiğitbaşı, LGS şampiyonu olan öğrencileri ve ailelerini makamında ağırladı. Yiğitbaşı, ailelere teşekkür ederek, öğrencilere de başarılarının devamını diledi. - AFYONKARAHİSAR