Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı Okullarda İncelemelerde Bulundu

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 2023-2024 eğitim-öğretim yılına sorunsuz güvenli bir şekilde başlayabilmek için deprem yönetmeliği çerçevesinde yıkılmasına karar verilen okullarda incelemelerde bulundu. Yıkılacak okullarda taşıma işlemleri başlatıldı ve çalışmaların kısa bir süre sonra sonuç vermesi bekleniyor.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı 2023-2024 eğitim-öğretim yılına sorunsuz güvenli bir şekilde başlayabilmek için deprem yönetmeliği çerçevesinde yıkılmasına karar verilen okullarda incelemelerde bulundu.

Vali Yiğitbaşı'nın incelemeleri sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez ve Ortaöğretim Şube Müdürü Hayati Duman da hazır bulundu. Yıkılacak okullarda taşıma işlemleri başlatıldı. 2023-2024 eğitim- öğretim yılına sorunsuz güvenli bir şekilde geçmesi için başlatılan çalışmaların kısa bir süre sonra sonuç vermesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR