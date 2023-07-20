Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi Öğrencisi Emre Ekici Türkiye Birincisi Oldu

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre eşit ağırlıkta Türkiye birincisi olan Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi Emre Ekici (18), Oldukça şaşırtıcı oldu. Hala şoktayım, şu an hala gözlerim de doluyor dedi. Yks eşit ağırlık alanında Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi Emre Ekici, Türkiye birincisi olurken, sayısal alanda ise Türkiye 50'nciliğini elde etti. Emre Ekici, annesi Mine ve babası Yasin Ekici, kardeşleri Elif ve Amine ile birlikte Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti. Ekici'ye İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve Okul Müdürü Turgay Bingül de eşlik etti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Vali Yiğitbaşı, şehir olarak Emre'nin başarısıyla onurlandıklarını ifade ederek, öğrencilik dönemlerinde Emre'nin annesi ve babasının imam hatip lisesinde birinci ve ikinci olmak için yarıştığını dile getirdi. Ailenin başarı ile dolu olduğunu belirten Vali Yiğitbaşı, Bizim bu gayretlerimiz şehir olarak eğitimde daha da ileri adımlar. Göreve geldiğimizden beri hem Milli Eğitim Müdürü'müz hem bizler gayret ettik dedi. 'HATIRI SAYILIR BİR BAŞARI ELDE ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM'

Emre Ekici, Başarımda tabii ki son bir yıldaki çalışmam etkili oldu. Ama bu gelen başarının son 1 yılda veya 2 yılda gelen bir mucize olduğunu düşünmüyorum. 12 yıllık eğitim hayatım boyunca ve hatta öncesinde 18 yıllık bütün hayatım boyunca hep çevremdeki olaylarda, internette gördüğüm videolarda, çevremde gözlemlediğim olaylar olur, belli başlı bilgiler almaya çalıştım. Hepsini zihnime yerleştirmeye çalıştım ve geçmişten gelen birikimimle bu sınavda da hatırı sayılır bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum. İlk yüze giren, ilk beş yüze giren, ilk bine giren herhangi bir arkadaşım da şu anda benim yanımda olabilirdi. Buradan herkesi, bütün derece yapan öğrencileri ve çok emek vermiş herkesi çok tebrik ediyorum. Yıl boyunca öğrendiğimiz bilgileri birbirimizle paylaşarak birikimli bir şekilde birbirimizi yukarıya çıkardık. Şu an benim olduğum yerde onlardan herhangi biri de olabilirdi, onlara da çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Sabah aslında sonuçlar açıklandıktan yarım saat sonra falan uyandığımda mesajlarla uyandım. Herkes birinci olduğumu bana yazmış, haberim yoktu henüz. Oldukça şaşırtıcı oldu. Ama hala şoktayım, şu an hala gözlerim de doluyor. Çok ilginç oldu, sınavdan önce böyle bir şeyi kesinlikle beklemiyordum. Ama hani sınavdan sonra böyle bir şey görünce belki olabilir diye düşündüm ama birincilik yine beklemiyordum. Benim için çok şaşırtıcı oldu diye konuştu. 'BÖLÜM VE ÜNİVERSİTE OLARAK KARARSIZIM'Gitmek istediği üniversite hakkında araştırma yapacağını belirten Ekici, Bölüm olarak da henüz kararsızım. Bölüm veya üniversite olarak, eşit ağırlıkta birinci oldum ama ben aslında sayısalcıyım. Sayısalda 50'nci oldum. Sayısalda tercih yapmayı düşünüyorum. Hangi üniversite olur, hangi bölüm olur, mezunlarla, öğrencilerle ve üniversitelerle görüşüp, bir karara varacağım. Henüz kararsızım. Üniversite olarak da tam bilemiyorum Ankara'ya gidersem Bilkent Üniversitesi, ODTÜ olabilir, İstanbul'a gidersem Koç olabilir, Boğaziçi olabilir dedi.

'ÇOK MUTLUYUM VE GURURLUYUM'

Anne Mine Ekici, 1999 yılında kat sayı engeline rağmen Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazandığını ancak 28 Şubat süreci nedeniyle okula kabul edilmeyeceği korkusuyla gitmediğini, okuma azminden vazgeçmeyip, daha sonra ilahiyat fakültesini bitirdiğini anlattı. Oğlundan bu dereceyi beklediğini kaydeden Ekici, Çok mutluyum ve gururluyum. Oğlumla gurur duyuyorum. Oğlum doğduğundan beri bizi hiç yanıltmadı, hiç üzmedi, vicdanıyla, ahlakıyla, zekasıyla, başarılarıyla hep onur duyduğum, gurur duyduğum, bir çocuğum oldu diye konuştu.

'EŞİMLE OKUL BİRİNCİLİĞİ İÇİN YARIŞIRKEN TANIŞTIK'

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan baba Yakup Ekici de oğlunun başarısından büyük gurur duyduğunu ifade ederek, şunları söyledi20 yıllık meslek hayatımda ahlaklı öğrenciler yetiştirme gayreti içerisinde olurken, kendi çocuklarımı da aynı şekilde yetiştirme çabası içerisinde oldum. İnşallah vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olarak yoluna devam eder. Eşim Mine Ekici ile aynı lisedeydik, 1999 yılında imam hatip lisesinden birlikte mezun olduk. Okul birinciliği için yarışırken tanıştık. Birincilik eşime nasip oldu ben de ikinci oldum. Sonra da Allah nasip etti ve evlendik. Birincilik bizde kaldı. Oğlum birinci olarak annesinin birinciliğini taçlandırdı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, daha sonra Emre'yi ödüllendirirken, kardeşleri Elif ve Amine'ye de hediyeler verdi. (DHA)