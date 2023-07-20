Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi Öğrencisi Emre Ekici Türkiye Birincisi Oldu

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre eşit ağırlıkta Türkiye birincisi olan Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi Emre Ekici (18), 'Oldukça şaşırtıcı oldu. Hala şoktayım, şu an hala gözlerim de doluyor' dedi. YKS eşit ağırlık alanında Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi Emre Ekici, Türkiye birincisi olurken, sayısal alanda ise Türkiye 50'nciliğini elde etti.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre eşit ağırlıkta Türkiye birincisi olan Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi Emre Ekici (18), "Oldukça şaşırtıcı oldu. Hala şoktayım, şu an hala gözlerim de doluyor" dedi.

YKS eşit ağırlık alanında Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi Emre Ekici, Türkiye birincisi olurken, sayısal alanda ise Türkiye 50'nciliğini elde etti. Emre Ekici, annesi Mine ve babası Yasin Ekici, kardeşleri Elif ve Amine ile birlikte Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti. Ekici'ye İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve Okul Müdürü Turgay Bingül de eşlik etti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Vali Yiğitbaşı, şehir olarak Emre'nin başarısıyla onurlandıklarını ifade ederek, öğrencilik dönemlerinde Emre'nin annesi ve babasının imam hatip lisesinde birinci ve ikinci olmak için yarıştığını dile getirdi. Ailenin başarı ile dolu olduğunu belirten Vali Yiğitbaşı, "Bizim bu gayretlerimiz şehir olarak eğitimde daha da ileri adımlar. Göreve geldiğimizden beri hem Milli Eğitim Müdürü'müz hem bizler gayret ettik" dedi. 'HATIRI SAYILIR BİR BAŞARI ELDE ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM'

"20 yıllık meslek hayatımda ahlaklı öğrenciler yetiştirme gayreti içerisinde olurken, kendi çocuklarımı da aynı şekilde yetiştirme çabası içerisinde oldum. İnşallah vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olarak yoluna devam eder. Eşim Mine Ekici ile aynı lisedeydik, 1999 yılında imam hatip lisesinden birlikte mezun olduk. Okul birinciliği için yarışırken tanıştık. Birincilik eşime nasip oldu ben de ikinci oldum. Sonra da Allah nasip etti ve evlendik. Birincilik bizde kaldı. Oğlum birinci olarak annesinin birinciliğini taçlandırdı." Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, daha sonra Emre'yi ödüllendirirken, kardeşleri Elif ve Amine'ye de hediyeler verdi.