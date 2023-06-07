Afyonkarahisar Şuhut Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi

Afyonkarahisar Şuhut Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisinde el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı .

Yıl sonu sergisi açılış törenine Kaymakam Harun Reşit Han, Şuhut Belediye Başkan Vekili Hüseyin Akalın, İlçe Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Başkurt, Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, STK temsilcileri, eğitim camiası ve protokol üyeleri katıldı. Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslarda eğitim alan kursiyerler eğitimlerini tamamladı. Kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı el emeği göz nuru ürünler düzenlenen sergide görücüye çıktı. Protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından, kursiyerlerin yaptıkları el emeği göz nuru ürünler yıl sonu sergisinde büyük beğeni topladı. Yıl sonu sergisi açılış merasimi sonunda protokol üyelerine ikramda bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR