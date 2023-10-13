Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Yaşar Artar, eğitimin kalitesinin arttırılmasında fiziki mekanların önemini vurguladı

Kaymakam Artar, Akören beldesinde yapımı devam eden Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, okulun inşaatının önemli aşamalar kaydettiğini ve tamamlandığında öğrencilerin daha rahat ve güvenli bir yapıda eğitim alacaklarını belirtti.

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Yaşar Artar, eğitimin kalitesinin arttırılmasında fiziki mekanların yani okulların önemli olduğunu ifade etti.

Kaymakam Artar ilçede bulunan Akören beldesinde yapımı devam eden Anadolu lisesi, meslek lisesi ve teknik lisedeki programlarını tek lisede toplayan Çok Programlı Anadolu Lisesine gitti. Yetkililerden yapım aşamasında olan okul hakkında bilgi aldı. Kaymakam Artar, okulun inşaatında önemli aşamalar elde edildiğini kaydederek, okulun tamamlanması ile öğrencilerinin daha rahat ve güvenli bir yapıda eğitim alacaklarına dikkat çekti. - AFYONKARAHİSAR