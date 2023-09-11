Afyonkarahisar Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci ve Öğretmenleri Kastamonu Kadıdağı Edebiyat ve Kültür Kampına Katıldı

Afyonkarahisar Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Kastamonu Kadıdağı Edebiyat ve Kültür Kampı'na katıldı. Kampta eğitimler, akademik okumalar, film izleme ve okuma etkinliği, gezi ve konser gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden öğrenci ve öğretmenler Kastamonu Kadıdağı Edebiyat ve Kültür Kampına katıldı.

Anadolu Mektebi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle Kastamonu Kadıdağı Edebiyat ve Kültür Kampı düzenledi. Afyonkarahisar Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden iki öğrenci ile iki öğretmen katılım sağladı. Kastamonu Kadıdağı Edebiyat ve Kültür Kampında üst düzey yöneticiler eğitim verdi. Kampta eğitimlerin yanı sıra akademik okumalar da gerçekleştirilerek, Senarist Elçin Ödemiş eşliğinde film izleme ve okuma etkinliği, Kastamonu'nun tarihi ve kültürel mekanlarına yapılan gezi ve Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Korosunun verdiği bir konser de yer aldı. - AFYONKARAHİSAR