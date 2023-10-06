Afyonkarahisar İscehisar İlçesinde Ortaokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

İscehisar Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen ekipler, 2023-24 eğitim öğretim yılında ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi. Eğitim kapsamında öğrencilere okul servisi kullanımı, toplu taşıma araçlarına binme, emniyet kemeri kullanımı ve karşıdan karşıya geçerken yolu kontrol etme gibi trafik kuralları anlatıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İscehisar Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen ekipler tarafından 2023-24 eğitim öğretim yılında ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Eğitim çerçevesinde ortaokul öğrencilerine okul servisine nasıl inip binecekleri, toplu taşıma araçlarına inip binme, emniyet kemeri kullanımı ve emniyet kemerinin önemi, karşıdan karşıya geçerken öncelikli olarak yolu kontrol etmeleri gerektiği gibi önemli trafik kuralları ile ilgili bilgiler verildi. - AFYONKARAHİSAR