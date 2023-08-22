Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Yeni Eğitim Dönemine Hazırlık Çalışmalarını İnceledi

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, yeni eğitim ve öğretim dönemine sorunsuz başlamak için yapılan hazırlık çalışmalarını inceledi. Sünnetci, okul idarecilerinden bilgi aldı ve tadilat ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, hedeflerinin yeni eğitim ve öğretim dönemine sorunsuz başlamak olduğunu ifade etti.

Sünnetci, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları çerçevesinde Eğitim Müfettişleri Başkan Vekili Mehmet Bayrak ile beraber Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek okul idarecilerinden yapılan hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Akabinde Sünnetci, Müdür Yardımcısı Fatih Akçil ile birlikte tadilat ve bakım çalışmalarını yerinde incelemek için Afyonkarahisar Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunu ziyaret etti. - AFYONKARAHİSAR