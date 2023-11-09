Afyonkarahisar İhsaniye'de 100 sürücüye trafik eğitimi verildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanan 100 sürücüye trafik eğitimi verildi. Eğitimde kask ve koruyucu ekipmanların önemi, trafikte alınması gereken önlemler ve kazalarda hayat kurtaran ekipmanlar anlatıldı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde jandarma ekipleri 100 sürücüye güvenlik trafik eğitimi verdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı jandarma trafik timleri tarafından İhsaniye ilçesi Döger beldesinde motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanan 100 sürücüye motosiklet kazalarına karşı kask ve koruyucu ekipman, reflektif yelek ve reflektörlerin önemi, elektrikli motorlu bisikletlerin tescili zorunlu ve sürücü belgesi ile kullanılması gerektiği, trafikte gerekli önlemlerin alınması ve koruyucu ekipmanlar ile görünürlük için yelek giyilmesi gerektiği, kask ve emniyet kemerinin kazalarda hayat kurtardığı anlatıldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimlerinin devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR