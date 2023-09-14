Afyonkarahisar'da Veliler İmece Usulü Anaokulunu Temizledi

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde veliler, Kaymakam Mustafa Caner Culukar'ın ricası üzerine imece usulü anaokulunu temizleyip halılarını yıkadı. Kocagöl İlkokulu Okul Aile Birliği üyeleri ve veliler bir araya gelerek okulun bahçesinde sınıfın halılarını, kilimlerini temizledi. Kaymakam Culukar, ailelere ve öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde veliler imece usulü anaokulunu temizleyip halılarını yıkadı.

Kaymakam Mustafa Caner Culukar'ın ricası üzerine, Kocagöl İlkokulu Okul Aile Birliği üyeleri ve veliler bir araya geldi. Kocagöl okulu anasınıfını ve okulun bahçesinde sınıfın halılarını, kilimlerini aileler ve öğrenciler birlikte temizledi. Kaymakam Culukar ailelere ve öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR