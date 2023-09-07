Afyonkarahisar'da üniversitelerin açılış hazırlıkları gündemde

Afyonkarahisar'da Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında yapılan toplantıda, önümüzdeki ay açılacak olan üniversiteler ile ilgili hazırlıklar ve eksiklikler görüşüldü. Ayrıca öğrencilerin kalacakları yurtlar ve asayiş konuları da ele alındı.

Afyonkarahisar'da üniversitelerin açılış hazırlıkları gündemiyle toplantı gerçekleştirildi.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve ilgili kurum müdürlerinin katılımlarıyla önümüzdeki ay açılacak olan üniversiteler ile ilgili toplantı yapıldı. Toplantıda üniversiteler ile birlikte öğrencilerin kalacakları Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlardaki hazırlıklar ve eksiklikler görüşüldü. Asayiş konusunun da görüşüldüğü toplantıda yapılması gereken konular masaya yatırıldı. - AFYONKARAHİSAR