Afyonkarahisar'da Matematik Olimpiyatı Ödül Töreni Yapıldı

Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından düzenlenen 'Akilmoto 2023 Matematik Olimpiyatı'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmaya 39 okul ve 230 öğrenci katıldı. Enes Demirel birinci, Yusuf Mert Bolat ikinci ve Zeynep Aykanat üçüncü oldu.