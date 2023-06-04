Afyonkarahisar'da LGS sınavı sorunsuz geçti

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi sınavına 10 bin 101 öğrenci katıldı. Öğrencilerin çoğu soruların kolay olduğunu belirtirken, stresleri sınav bitmesine rağmen devam etti.

Afyonkarahisar'da Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde gerçekleştirilen LGS sınavı 10 bin 101 öğrencinin katılımı ile yapıldı. Sınavdan çıkan öğrencilerin bir çoğu soruların kolay olduğunu söylerken, yaşadıkları stres ise sınav bitmesine rağmen yüzlerinden okundu.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da LGS sınavı sorunsuz bir şekilde bitti. Sınav Afyon genelinde 273 okul ve 662 salonda yapıldı. Sınava kent merkezinde 4 bin 833, il genelinde ise 10 bin 101 öğrencinin katılımı ile son buldu.

Sınavın ilk oturumu 09.30'da başlarken,10.45'de tamamlanırken, sınavın ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayıp saat 13.30'da son buldu. Sınav boyunca çocuklarını heyecanlı, stresli ve dualar ederek bekleyen aileler ise sınav biter bitmez okul bahçesinde çocuklarını aradı.

Sınavdan çıkan öğrencilerin soruların genel alamda kolay olduğunu ifade ederek, çalışmayla başarılabileceğini ifade ettiler.

Öte yandan, öğrencilerin sınav bitmesine rağmen halen stresli olmaları ise dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR