Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Afyonkarahisar'da LGS sınavı 90 okulda yapılacak

Afyonkarahisar'da LGS sınavı 90 okulda yapılacak

Eğitim Haberleri

Afyonkarahisar merkezde LGS sınavı 90 okulda 4 bin 833 öğrencinin katılımıyla yapılacak. Sınavla ilgili kurumdan yapılan açıklamada hazırlıkların devam ettiği belirtildi.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapıla açıklamada hafta sonu yapılacak olan LGS kent merkezinde 4 bin 833 öğrencinin katılımı ile 90 okulda yapılacağı kaydedildi.

Sınavla ilgili kurumdan yapıla açıklamada Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'nın (LGS) hazırlıklarının devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, "4 Haziran Pazar günü saat 09.30 ve 11.30'da iki oturum şeklinde yapılacak olan sınav ilimiz merkez ilçe resmi, özel ortaokullar ve merkeze bağlı belde köylerde belirlenen ortaokullarda yapılacaktır. Sınav 90 okuldaki 304 salonda 4 bin 833 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecektir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Milli Eğitim Müdürlüğü Karahisar LGS Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title