Afyonkarahisar'da LGS sınavı 90 okulda yapılacak

Afyonkarahisar merkezde LGS sınavı 90 okulda 4 bin 833 öğrencinin katılımıyla yapılacak. Sınavla ilgili kurumdan yapılan açıklamada hazırlıkların devam ettiği belirtildi.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapıla açıklamada hafta sonu yapılacak olan LGS kent merkezinde 4 bin 833 öğrencinin katılımı ile 90 okulda yapılacağı kaydedildi.

Sınavla ilgili kurumdan yapıla açıklamada Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'nın (LGS) hazırlıklarının devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, "4 Haziran Pazar günü saat 09.30 ve 11.30'da iki oturum şeklinde yapılacak olan sınav ilimiz merkez ilçe resmi, özel ortaokullar ve merkeze bağlı belde köylerde belirlenen ortaokullarda yapılacaktır. Sınav 90 okuldaki 304 salonda 4 bin 833 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecektir" dedi. - AFYONKARAHİSAR