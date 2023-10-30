Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Bayramı gösterisinde öğrenci ayrıldı iddiası

Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir öğrencinin öğretmeni tarafından gösteriden çıkarıldığı iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir öğrencinin öğretmeni tarafından gösteriden çıkarıldığı iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk İlkokulunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ilkokul 4/İ sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan gösteride sınıf öğretmeni Ş.Ş tarafından gösterinin başlayacağı anda M.E.T'yi gruptan ayırarak merdiven girişindeki kısma götürdüğü iddia edilen videonun sosyal medyada yayınlandığı görüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, öğrencinin öğrenme güçlüğü teşhisi ve kaynaştırma raporu bulunduğunu kaydetti.

Sünnetçi, olayın kendilerine intikal ettiğini, okul müdürü ile görüştüklerini olayla ilgili inceleme başlattıklarını bildirdi.