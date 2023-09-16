Afyonkarahisar Bolvadin'de İlköğretim Haftası Kutlandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde İlköğretim Haftası kutlama programı Hatice Habib Soydan İlkokulunda gerçekleştirildi. Programa öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması, şiirlerin okunması ve öğrencilerin gösterileriyle kutlama devam etti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Kutlama programı Hatice Habib Soydan İlkokulunda yapıldı. Kutlama programına Bolvadin Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Keleş öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kutlama programı ardından şiir okunması ve öğrencilerin sunduğu gösteriler ile devam etti. Kutlama ikramların ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR