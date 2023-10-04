Afyonkarahisar Belediyesi, Üniversite Öğrencilerini Karşıladı

Afyonkarahisar Belediyesi, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte il dışından gelen üniversite öğrencilerini karşıladı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in direktifleriyle öğrencilere samimi bir ortamda hoş geldiniz denildi ve şehir hakkında bilgi verildi.

Afyonkarahisar Belediyesi, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte her yeni akademik yılın başlangıcında olduğu gibi bu yıl da il dışından gelerek, kentte öğrenim görecek öğrencileri yalnız bırakmadı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in direktifleriyle Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kentteki üniversitelerde okuyacak öğrencileri şehir otogarında karşılandı. Samimi bir ortamda öğrencilerle sohbet edildi, şehrimiz hakkında bilgi verildi. Başkan Zeybek'in selamlarının iletildiği karşılamada her zaman yanlarında olduğu iletildi.

Üniversitelerin, şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan gelişmesine önemli katkı sağladığına dikkat çeken Başkan Zeybek ise "Afyonkarahisar Belediyesi olarak, ilimizin adeta göz bebeği olan üniversitelerimizin ve sevgili öğrencilerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Üniversite öğrenimleri için Afyonkarahisar'a ilk kez gelen öğrencilerimize aile sıcaklığında bir ortam oluşturmak için onları karşılıyoruz. Öğrencilerimiz, şehrimizin bir parçasıdır ve bizler de onların her zaman yanındayız" dedi. - AFYONKARAHİSAR