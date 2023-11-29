Afyonkarahisar Belediyesi'nden YKS sınavına girecek öğrencilere büyük destek

Başkan Zeybek, sınava girecek öğrencilere ücretsiz kaynak kitap dağıttı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere desteğini sürdürürken, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Halk Eğitim Merkezi'nde YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilere kaynak kitap seti dağıtımı gerçekleştirdi.

Yürüttüğü temel belediyeciliğin yanında, sosyal belediyecilik anlamında da vatandaşlara en iyi şekilde hizmet verme hedefi ile hizmetler yapan Afyonkarahisar Belediyesi, YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilere de desteğini sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Zeybek'in talimatları ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde kurs görerek YKS'ye hazırlanan öğrencilere kaynak kitap seti dağıtıldı. Başkan Zeybek, Halk Eğitim Merkezi Hizmet Binası'na giderek öğrenciler ile buluştu, kitapları bizzat kendi teslim etti. Başkan Zeybek, gençlerle bir süre sohbet edip, katılacakları sınavlarda da başarılar diledi.

Programda Halk Eğitim Merkezi Müdürü Semra Güzbey, Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sami Çetinaktı da Başkan Zeybek'e eşlik etti.

"Öğrencilerimizin kaynak ve test kitaplarını aldık"

Kitap dağıtımı sonrası açıklamalarda bulunan ve eğitimin önemine vurgu yapan Başkan Zeybek, göreve geldikleri günden bu yana öğrencilere, gençlere ve eğitime büyük destek verdiklerini belirtti. Kurs gören öğrencilerin taleplerini geri çevirmeyerek onlara kaynak kitap desteği sağladıklarını aktaran Başkan Zeybek, "Göreve geldiğimiz andan itibaren eğitim ve öğretime destek vermeye devam ediyoruz. Öğrencilerimizin kaynak ve test kitaplarını aldık. Halk Eğitim Merkezi'nde sınava hazırlık kursu gören öğrencilerimize katkıda bulunmak adına kitaplarını temin ettik. Tek gayemiz var eğitim ve öğretimini maddi imkansızlıklardan dolayı devam ettiremeyen öğrencelerimize katkıda bulunmak. Onların da eğitim ve öğretimlerini istedikleri fakülteye giderek tamamlamalarına gayret sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.