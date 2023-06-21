Afyonkarahisar Belediyesi Bilgi Evleri yaz döneminde de hizmet verecek

Afyonkarahisar Belediyesi, çocuklara yönelik farklı eğitim programları sunan Bilgi Evleri'nin yaz döneminde de hizmet vereceğini açıkladı. Ücretsiz robotik kodlama, akıl zeka oyunları, resim ve değerler eğitimleri gibi birçok branşta hizmet verecek merkezler, çocukların eğlenip öğrenmesine katkı sağlayacak. Ayrıca Afyonkarahisar Belediyesi ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları için kayıtlar başladı. 24 farklı branşta düzenlenecek kurslar ücretsiz olacak.