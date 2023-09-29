Afganistan'da Kız Çocuklarına Eğitim İzni Verilmiyor

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis, Afganistan'ın dünyada kız çocuklarının eğitim almasına izin verilmeyen tek ülke olduğunu söyledi. Francis, Afgan yetkililere kadın ve kız çocuklarının örgün eğitimden men edilmesi kararını yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.

Dennis Francis, Afganistan'ın dünyada kız çocuklarının eğitim almasına izin verilmeyen tek ülke olduğunu söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis, Afgan yetkililere kadın ve kız çocuklarının örgün eğitimden men edilmesi kararını yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.

Francis, Afgan kadın ve kız çocuklarının da tıpkı erkekler gibi vazgeçilemez ve devredilemez haklara sahip olduğunu, ve bu hakların desteklenip gözetilmesi gereken insan haklarına tabi olduğunu söyledi.

Francis, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Bu yüzden Afgan yetkilileri, politikalarını gözden geçirmeye ve kız çocuklarının okula gidip eğitim alabilmelerine ve böylelikle kendi topluluk ve toplumlarının kalkınmasında rol oynayabilmelerine izin vermeye çağırıyorum" dedi.

Francis, "Afganistan'ı güçlü yapma çabalarına değer katabilirler, ki onların da bunu istediğini düşünüyorum. Ayrıca kız çocuklarının okuldan uzak tutulmasıyla ortaya çıkan umutsuzluk duygusundan da kaçınabilirler. Zaten bu, ülkeyi güçlendirecek bir davranış tarzı değil, olsa olsa ülkeyi zayıflatacak bir yaklaşımdır" diye konuştu. Francis, "O yüzden onlardan çok geç olmadan bu politikayı tekrar değerlendirmelerini rica ediyorum" diye ekledi.

Afganistan'ın dünyada kız çocuklarının eğitim almasına izin verilmeyen tek ülke olduğunu kaydeden Francis, "Bu gerçekten akıl almaz bir durum, gerçekten öyle. Bu bir çağdışılık. Küresel bir çağdışılık. Çağdışılıkların düzeltilmesi gerekiyor" dedi.