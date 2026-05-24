Elazığ'da AFAD personeline enkazda iletişim eğitimi verildi

Elazığ Halk Eğitim Merkezi tarafından, AFAD arama ve kurtarma personeline yönelik "Enkazda İletişim" eğitimi başarıyla tamamlandı.

Elazığ'da AFAD arama ve kurtarma personeline yönelik eğitimler devam ediyor. Bu çerçevede Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen 'Enkazda İletişim' eğitimi tamamlandı. Eğitim süresince, işitme ve konuşma engelli bireylerle afet anında doğru ve etkili iletişim kurma yöntemleri, temel işaret dili kullanımı ve hassas durumlarda uygulanması gereken yaklaşımlar detaylı şekilde ele alındı. Afet ve acil durumlarda tüm vatandaşlara ulaşabilmek adına büyük önem taşıyan bu eğitim sayesinde, arama ve kurtarma ekiplerinin iletişim kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı