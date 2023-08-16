ADÜ Rektörü Bülent Kent, Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavlarına başarı diledi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavlarına giren adaylara başarı diledi. Şaibe karışmaması ve torpil iddialarına karşı kamera önünde yapılan sınavların kayıtlarının saklanacağı ve gerekli görüldüğü zaman kayıtların inceleneceği belirtildi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavlarına giren adaylara başarı diledi. Şaibe karışmaması ve torpil iddialarına karşı kamera önünde yapılan sınavların kayıtlarının saklanacağı ve gerekli görüldüğü zaman kayıtların inceleneceği belirtildi.

Özel Yetenek Sınavlarını gerçekleştiren Spor Bilimleri Fakültesini ve aday öğrencileri,

Yardımcısı Prof. Dr. Nuh Kılıç ve Genel Sekreter V. Doç. Dr. Bertan Akyol ile ziyaret eden Rektör Bülent Kent, "Bu yıl öğrenciler, tek aşamalı 11 farklı branştan (Atletizm, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Badminton, Cimnastik, Yüzme, Güreş, Atletizm Tenis, Engelli) birini seçerek kendi aralarında her bölüm için yarışacaklar. Spor Bilimleri Fakültemiz 'Şampiyonlar Okulu' olarak marka haline geldi. ADÜ Ailesine katılacak yeni öğrencilerimiz ile başarılarımızın devam edeceğine inancım tam. Sınavlara giren tüm öğrencilere başarılar dilerim" dedi.

Kamera karşısında yapılacak sınavlara ait kayıtların belli süre saklanacağı öğrenildi. - AYDIN