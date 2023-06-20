ADÜ İletişim Fakültesi mezuniyet töreni düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hale Bozkurt, mezun öğrencilerin geleceğin kültür mimarı ve mühendisi olduklarını söyledi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversitenin kongre merkezinde yapılan törende konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hale Bozkurt, mezun öğrencilerin geleceğin kültür mimarı ve mühendisi olduklarını söyledi.

Bozkurt, "Oluşturduğunuz her metnin, her anlatının dünyanın en uzak köşesinde anlık olarak yankılanabileceği bir çağda ülkemizin ve toplumumuzun itibarı artık sizin elinizde. Mesleki etikten vazgeçmeyin. Yolunuz açık ve aydınlık olsun." dedi.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Radyo Sinema Televizyon Bölümünden Betül Ulaşzade'ye plaketi verildi.

Ayrıca Halkla İlişkiler Bölümünden Anıl Çağırdan, Gazetecilik Bölümünden de ilk sırada mezun olan Aydan Kayhan'a da plaketleri takdim edildi.