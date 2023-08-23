Adnan Menderes Üniversitesi'nde Özel Yetenek Sınavları Tamamlandı

Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde 4 gün süren 2023-2024 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavları sona erdi. Sınavlara yaklaşık 3 bin aday başvurdu ve 11 farklı branştan birini seçerek mücadele etti. Spor Bilimleri Fakültesine toplam 320 öğrenci alınacak.

Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nda 4 gün süren 2023-2024 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavları tamamlandı.

Üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları'na başvuran yaklaşık 3 bine yakın aday; Atletizm, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Badminton, Cimnastik, Yüzme, Güreş, Atletizm Tenis, Engelli olmak üzere 11 farklı branştan birini seçerek 'Şampiyonların Okulu'na girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yoğun ilgiyle karşılanan özel yetenek sınavlarında adaylar son gün havuzda kıyasıya yarışırken; Spor Bilimleri Fakültesine 110'u kadın, 169'u erkek, 14'ü engelli ve 27'si milli sporculardan olmak üzere toplam toplam 320 öğrenci alınacağı belirtildi. - AYDIN