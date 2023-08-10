Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Görevine Prof. Dr. Mehmet Kelleş Atandı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Kelleş, ilk senato toplantısına başkanlık etti.

Senato Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Mehmet Kelleş başta olmak üzere, senato üyeleri katıldı. Üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak projelere yön vererek Üniversitenin gelişim ivmesini yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Kelleş, "Üniversitemiz akademik ve idari çalışanlarının bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da fedakarca çalışacağınızdan hiç şüphem yok" dedi.

Başarının ancak el ele vererek ve özveri ile çalışarak elde edilebileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Kelleş "Amacımız; eğitim-öğretimin sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için Üniversitemiz ile Adıyaman kenti arasında ilişkileri güçlendirerek, ortak görüş oluşturmak ve evlatlarımızın eğitimine ve İlimize katkı sağlamaktır. Yeni dönemde yeni başarı hikayelerine imza atmak için tüm akademisyen arkadaşlarımı özveriyle çalışmaya davet ediyor, hepinize şimdiden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN