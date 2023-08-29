Adıyaman Üniversitesi'nden TÜBİTAK destekli proje

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tarafından hazırlanan proje, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini destekleme programı kapsamında desteklenmeye layık görüldü. Proje, depremden etkilenen okul öncesi dönem çocukların psikososyal gelişimlerini desteklemek için teknoloji destekli ve zenginleştirilmiş etkileşimli sesli okuma etkinliklerinin etkililiğini inceliyor.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Vahide Yiğit Gençten'in yürütücülüğünde hazırlanan proje, "TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini destekleme programı" çerçevesinde desteklenmeye layık görüldü.

"Teknoloji destekli zenginleştirilmiş sesli okuma etkinliklerinin etkililiğinin değerlendirilmesi" başlıklı proje çerçevesinde depremden etkilenen okul öncesi dönem çocukların psikososyal gelişimlerini desteklemek için tasarlanacak teknoloji destekli ve zenginleştirilmiş etkileşimli sesli okuma etkinliklerinin (TD-ZESO) etkililiği incelenecek.

Projede, Adıyaman Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Rabia Özen Uyar, Dr. Öğr. Üyesi Filiz Aydemir, Türkçe Öğretmenliği Bölümünden Dr. İbrahim Doyumğaç, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Saadin Oyucu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden Doç. Dr. İsa Yücel İşgör ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Hatice Dağlı araştırmacı olarak görev alırken, University of Arkansas'tan Dr. Mehmet Gültekin yurt dışı araştırmacı olarak projeye destek verecek.

Proje, 06.02.2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş-Pazarcık merkezli depremlerden en fazla etkilenen Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde yürütülecek olup, çalışma grubunu bahsi geçen illerde ikamet eden ve okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 36-72 aylık çocuğu olan depremzede ebeveyn-çocuk ikilileri oluşturacak.

Projede ayrıca, lisans ve lisansüstü bursiyerlerin de görev alacağı belirtildi. - ADIYAMAN