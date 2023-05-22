Adıyaman Üniversitesi'nde Deprem Sonrası Hazırlıklar Hızla Devam Ediyor

Adıyaman Üniversitesi'nde depremlerin ardından hasar tespit çalışmaları tamamlandı ve az ve orta hasarlı binaların tadilat çalışmaları hız kazandı. Eğitim-öğretim yeni dönemde Eğitim Fakültesi B Blokta devam edecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman Üniversitesi'nde (ADYÜ) 2023-2024 eğitim-öğretim yılının hazırlıkları hummalı şekilde devam ediyor.

Hızlı bir toparlanma sürecine giren ADYÜ 'de, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte az ve orta hasarlı yapılarda tadilat çalışmaları hız kazandı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan iki büyük depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar yapılan incelemeler sonucu; 17 binanın az hasarlı, 3 binanın orta hasarlı, 1binanın ise ağır hasarlı olduğu tespit edilirken özellikle az hasarlı binalar için tadilat çalışmalarında sona gelinirken, depremde ağır hasar alan Diş Hekimliği Fakültesinin akademik ve idari çalışanları ile 500'e yakın öğrencisinin mağdur olmaması için eğitim-öğretimin yeni dönemde Eğitim Fakültesi B Blokta devam edeceği, Fakülte polikliniklerinin ve Semt Polikliniğinin de yine faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceği bildirildi.

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı kontrolünde tadilat çalışmaları devam eden binalarda depremin oluşturduğu izleri ortadan kaldırıp, bir an önce kullanılabilir hale gelmesi için hummalı çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Depremde zarar gören binalarda eğitim-öğretime yeniden devam edilebilmesi için yoğun bir mesai sürecine girdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Turgut, "Üniversitemizde depremden zarar gören binaların tadilatlarına devam ediyoruz. Besni meslek Yüksekokulu (MYO) binamızın tadilat çalışmaları sona erdi. Üniversitemizde hasar alan diğer yapıların da tadilat çalışmaları devam etmektedir. Evlatlarımızın güvenilir bir ortamda eğitimlerine devam edebilmesi önceliklerimizdendir. Kampüsümüzde yaşam fidanlarını yeniden yeşertip, yeni döneme eskisinden daha güçlü bir şekilde dönmek istiyoruz. İnşallah bu günleri hep birlikte atlatıp Eylül ayında tüm fakültelerimizle 2023-2024 akademik yılına 'Merhaba' diyeceğiz. Birlikteliğe en çok ihtiyacımız olduğu bir süreçten geçiyoruz. Birbirimize sahip çıkmamız, destek olmamız ve elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor." dedi. - ADIYAMAN