Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Kahta ilçesinde okul müdürleriyle toplantı düzenlendi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un başkanlığında, Eğitim Müfettişleri Başkanı Arif Karakuş, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Kahta İlçe Şube Müdürleri ve Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okulların müdürlerinin katılımıyla Bilim ve Sanat Merkezi Toplantı Salonu'nda toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un açılış konuşmasıyla başladı. İl Müdürü Ali Tosun, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyerek sözlerine başladı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "İlimiz tarihte benzeri görülmemiş bir deprem felaketi yaşadı. Bu olağanüstü koşullarda gerçekleştirdiğiniz çalışmalar ve gösterdiğiniz çabalar için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Deprem, toplumumuzu ve özellikle öğrencilerimizi derinden etkilemiş olabilir. Ancak, bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza olan inancımızı yitirmeden ilerlemeliyiz. Eğitim, bir ülkenin geleceği için en önemli yatırımdır. Biz, bu bilinçle ilerleyerek, ilimizdeki eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırmak için elbirliğiyle çalışıyoruz. Biz, nesilleri yönlendiren ve yetiştiren bir camianın liderleri olarak bize emanet edilen nesilleri, tarihlerini, kültürlerini ve değerlerini unutmamış, bu değerleri özümsemiş bir nesil olarak yetiştirmek için çaba göstereceğiz. Bizi biz yapan bu değerleri öğrencilerimize aşılayabilirsek, çok daha güçlü bir Türkiye'nin temellerini atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı'nda belirlenen hedeflere ulaşmak için yorulmadan fedakarca çalışmaya devam etmelerini isteyen Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, okul yöneticilerinde oluşacak bu enerjinin öğretmenlere ve öğrencilere de yansıyacağını belirtti.

Toplantı, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un okul müdürlerinden gelen soruları cevaplandırması ve görüş alışverişi ile devam etti. - ADIYAMAN