Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi
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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa katılan vatandaşlara aşure dağıtıldı. Programda Vali Osman Varol, konteynerde kalan vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce vatandaşlara aşure ikram edildi.
Konteyner Kent 8 alanında kurulan stantta vatandaşlar Adıyaman Valisi Osman Varol tarafından aşure dağıtıldı.
Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti İl Başkanlığı heyeti, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve vatandaşlar katıldı.
Daha sonra Vali Varol, konteynerde kalan vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinledi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Eğitim