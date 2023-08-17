Adıyaman'da Yaz Kuran Kursları Tamamlandı

Adıyaman'da geçtiğimiz hafta tamamlanan 912 yaz Kuran kursunda 21 bin 471 öğrenci eğitim aldı.

Altı hafta süren yaz Kuran kursları tamamlandı. Depremin en fazla vurduğu illerden birisi olan Adıyaman'da geçen yıla oranla, deprem nedeniyle öğrenci sayısında yüzde 15 civarında bir azalma yaşandı.

Adıyaman Müftüsü Dr. Mevlit Haliloğlu, yaz Kuran kurslarının kapanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta yaz Kuran kurslarının kapanışını yaptık. Adıyaman genelinde açtığımı 912 kursumuza 21 bin 471 öğrencimiz kayıt yaptırdı. Altı haftalık kurslarımıza ilgi oldukça büyüktü. Deprem nedeniyle önceki yıla göre sadece yüzde 15'lik bir azalma yaşandı.

Yaz döneminde 4-6 yaş gurubu için 43 sınıf açtık ve 679 öğrenci geldi. Sekiz hafızlık kursuna 471 öğrencimiz katıldı.

Deprem nedeniyle kurulan prefabrik ve konteyner kentlerde 23 sınıf açıldı ve 384 öğrenci eğitim gördü.

Deprem nedeniyle bu yıl Başkanlığımız 311 öğrencimizi İstanbul'a götürdü. Yatılı yaz Kuran kursuna katılan bu öğrencilerimizin konaklama, yeme, içme, uçak biletine kadar Başkanlığımız ödedi.

Yine, 'Yazımda Kardeşlik' Programıyla İstanbul'a 80 öğrenci gönderildi. Tarihi ve turistik yerler gezdirildi. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu öğrencilerimizin masrafı karşılandı" dedi. - ADIYAMAN