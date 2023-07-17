Adıyaman'da LGS Tercih Süreci Devam Ediyor

3 Temmuz'da başlayan ve 19 Temmuz'a kadar devam edecek olan LGS tercih süreci için Adıyaman'da tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor. Adıyaman'da LGS yapılan 93 okulda öğrencilerin lise tercihleri için tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, tercih danışmanlığı hizmeti veren okulları ziyaret ederek öğrenciler ve velilerle sohbet etti.

3 Temmuz'da başlayan ve 19 Temmuza kadar devam edecek olan LGS tercih süreci için Adıyaman'da tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor.

Adıyaman'da LGS yapılan 93 okulda öğrencilerin lise tercihleri için tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, bu hizmeti veren okullardan Türkiye Petrolleri Ortaokulunu ziyaret ederek rehber öğretmenlere kolaylıklar diledi ve lise tercihi yapan öğrenciler ve beraberinde gelen veliler ile sohbet etti.

Ramazan Aşcı, yaptığı açıklamada "İlimiz yaşadığımız deprem felaketinden sonra zorlu eğitim sürecinde de LGS başarısını sürdürüyor. Bu yıl da 2 Türkiye Birincisi çıkararak başarılı geleneğini devam ettirdik. Öğrencilerimiz eğitimlerine devam edecekleri lise öğrenimleri için 19 Temmuz tarihine kadar okul tercihlerinde bulunacaklar. Biz de okullarımızda kurulan tercih merkezlerini ziyaret ederek tercihlerini yapan öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Tercih süreci neticesinde gelecek olan sonuçların öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte öğrencilerimizin her an yanında olan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize de teşekkür ederim" dedi. - ADIYAMAN