Adıyaman'da Filistin'e Destek Etkinliği

Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Filistin'e destek etmek amacıyla okul bahçesinde bir etkinlik düzenledi. Elde edilecek gelir Filistin'e gönderilecek.

Filistin'de yaşanan soykırım ve zulme Adıyaman'da ki öğretmen ve öğrenciler duyarsız kalmadı.

Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri okul bahçesinde Filistin'e destek etkinliği gerçekleştirdi. Kendi yaptıkları yiyecekleri satışa çıkararak Gazze'ye destek olmak isteyen öğretmen ve öğrenciler elde edecekleri geliri Filistin'e gönderecek.

Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Turan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Gazze'de büyük bir acı yaşanıyor. Bizlerde bu yaşanılan acılara destek verebilmek için, orada yaşayan insanlara katkı sunmak için bu etkinliği düzenledik. Katılım çok yüksek oldu. Çevre okullardan, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden okulumuza gelen öğrencilerin velilerinden baya bir katılım oldu. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN