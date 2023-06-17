Depremin nedeniyle Adıyaman'ın Gölbaşı ve Besni ilçelerinde YKS yapılamadı. Adıyaman merkez ve Kahta ilçelerinde gerçekleştirilen sınavda bina ve derslik sorunu yaşanmadı. Adıyaman'da depremden en çok etkilen ilçelerden Gölbaşı ve Besni ilçelerinde bu yıl YKS gerçekleştirilmedi.

Adıyaman'da depremzede öğrencilerin YKS heyecanı

Deprem nedeniyle Adıyaman'ın Gölbaşı ve Besni ilçelerinde YKS yapılamadı

ADIYAMAN - Depremin vurduğu Adıyaman'da bu yıl Yükseköğretim Kuramları Sınavı Gölbaşı ve Besni ilçelerinde yapılamadı.

6 Şubat Depremi'nin en fazla hasara neden olduğu Adıyaman'da depremzede öğrenciler YKS için ter döktü. Adıyaman'da depremden en çok etkilen ilçelerden Gölbaşı ve Besni ilçelerinde bu yıl YKS gerçekleştirilmedi. Adıyaman merkez ve Kahta ilçelerinde gerçekleştirilen sınavda bina ve derslik sorunu yaşanmadı. Adıyaman merkezde 53 binada, Kahta ilçesinde 34 binada toplam 24 bin 500 öğrenci YKS'ye girdi.

Sıkı bir güvenlik denetiminin ardından YKS'nin 1. oturumu olan TYT sınavına giren öğrenciler içerde ter dökerken, aileleri ise bahçede onlar için dua etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava son anda yetişen öğrenciler oldu. Sınava son anda yetişmek için koşan öğrencileri gören görevlilerde 'maraton koşusu' diye espri yaptı.

Öğrenciler ve veliler heyecanlı olduklarını dile getirdi.