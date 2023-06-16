Adıyaman'da depremzede öğrencilere prefabrik okulda karneler dağıtıldı

6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman'da depremzede öğrenciler için kurulan prefabrik okulda karneler dağıtıldı.

Nevşehir Valiliği ile Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Adıyaman Vartana Prefabrik Kentinde kurulan Nevşehir Prefabrik Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Yaklaşık 500 depremzede öğrencinin karne aldığı törene, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve öğrenci velileri katıldı.

Karne dağıtım töreninde konuşan Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, "Depremin ilk gününden itibaren depremzedelerin yardımına koştuk. Bugünde burada bulunduğumuz Nevşehir ilk ve ortaokulu ile anasınıfının Valimiz İnci Sezer Becel'in talimatlarıyla Nevşehir Belediyesi ve Hacıbektaş Belediye Başkanının desteğiyle oluşturmuş olduk. Bizler aynı okulumuzu Hatay'a, İslahiye'ye, Maraş'a ve Samandağ'ı ilçesine de yaptık. Bu yardımlarımız bundan sonraki süreçte de devam edecek. Zaten çocuklarımızın özellikle karne günlerindeki karne sevincini beraber yaşamak istedik" dedi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ise "8 adet dersliğimiz var. Burada anaokulu, ilkokulu, ortaokulu ve kütüphanemiz var. Burası tam bir eğitim ortamı. Ben böyle bir ortamı sağladığı için Adıyaman İl Milli Eğitim İl Müdürlüğü olarak Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürüne çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Okul öğrencileri ise "Deprem oldu, baya bir hasar gördü. Prefabriklerdeyiz, bugün de karne günümüz çok mutluyuz" diye konuştu. - ADIYAMAN