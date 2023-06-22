Adıyaman'da deprem öncesi 1176 derslik kullanılamaz durumda

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'da deprem öncesi eğitim verilen 6 bin 346 derslikten 1176'sının kullanılamaz durumda olduğunu açıkladı. Bakan Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sorunsuz başlayacağını belirtirken, Adıyaman'da 45 bin yeni öğretmen ataması yapıldığını ve 1628 öğretmenin Adıyaman'a görevlendirildiğini söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i havalimanında Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış ile protokol üyeleri karşıladı. Bakan Tekin ilk olarak Valiliği ziyaret ederek kentin eğitimi hakkında bilgi alıp Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Tekin, deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için seferber olunduğunu ifade etti.

Bakan Tekin, açıklamasın ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edip, konteyner kentte incelemede bulundu.