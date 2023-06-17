Adıyaman'da Deprem Nedeniyle YKS Gölbaşı ve Besni İlçelerinde Yapılamadı

6 Şubat Depremi'nin en fazla hasara neden olduğu Adıyaman'da depremzede öğrenciler YKS için ter döktü. Adıyaman'da depremden en çok etkilenen ilçelerden Gölbaşı ve Besni ilçelerinde bu yıl YKS gerçekleştirilmedi.

Depremin vurduğu Adıyaman'da bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Gölbaşı ve Besni ilçelerinde yapılamadı.

6 Şubat Depremi'nin en fazla hasara neden olduğu Adıyaman'da depremzede öğrenciler YKS için ter döktü. Adıyaman'da depremden en çok etkilenen ilçelerden Gölbaşı ve Besni ilçelerinde bu yıl YKS gerçekleştirilmedi. Adıyaman merkez ve Kahta ilçelerinde gerçekleştirilen sınavda bina ve derslik sorunu yaşanmadı. Adıyaman merkezde 53 binada, Kahta ilçesinde 34 binada toplam 24 bin 500 öğrenci YKS'ye girdi.

Sıkı bir güvenlik denetiminin ardından YKS'nin 1. oturumu olan TYT sınavına giren öğrenciler içerde ter dökerken, aileleri ise bahçede onlar için dua etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava son anda yetişen öğrenciler oldu. Sınava son anda yetişmek için koşan öğrencileri gören görevliler de 'maraton koşusu' diye espri yaptı.

Öğrenciler ve veliler heyecanlı olduklarını dile getirdi. - ADIYAMAN