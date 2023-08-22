Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AKEM'de öğrenci ve öğretmenleri ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (AKEM) sınav hazırlığı yapan öğrenci ve öğretmenleri ziyaret etti. Başkan Kılınç, gençlere ve öğretmenlere gösterdiği yakın ilgi ve destekle liderliğini ve eğitime verdiği önemi gözler önüne serdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AKEM'de sınav hazırlığı yapan öğrenci ve öğretmenleri ziyaret etti.

Başkan Kılınç, gençlere ve öğretmenlere gösterdiği yakın ilgi ve destekle bir kez daha liderliğini ve eğitime verdiği önemi gözler önüne serdi. Adıyaman Kültür ve Eğitim Merkezi'ndeki (AKEM) bu anlamlı ziyaretinde Başkan Kılınç, öğrencilerle birebir sohbet ederek onların geleceğe olan umut ve motivasyonunu artırdı.

Adıyaman'ın eğitim alanında sağladığı başarıların arkasında duran Başkan Kılınç, "Sizler, şehrimizin aydınlık yarınlarını inşa edecek olan bireylersiniz. Eğitimin ve öğrenmenin gücüne inanıyorum. Sizlerin azmi ve gayretiyle daha parlak bir gelecek bizi bekliyor. Sizleri gururla takip ediyoruz ve her zaman yanınızdayız" diye konuştu.

Eğitimde fırsat ve imkan eşitliği ilkesine verdiği önemi her zaman vurgulayan Başkan Kılınç, AKEM' in öğrenciler için daha rahat ve konforlu bir ders çalışma ortamı sağladığını söyleyerek eğitim konusunda hiçbir zaman desteklerini esirgemeyeceğini dile getirdi. - ADIYAMAN