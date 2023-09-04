Adana, Mersin ve Osmaniye'de Uyum Eğitimi Başladı
Adana, Mersin ve Osmaniye'de okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflarda uyum eğitimine başlandı. Öğrenciler, velileriyle birlikte okullarına giderek öğretmenleriyle tanıştı ve çeşitli etkinliklere katıldı.
Adana, Mersin ve Osmaniye'de okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflarda uyum eğitimine başlandı.
Adana'da, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen uyum programı kapsamında okullarda ilk ders zili çaldı.
Aileleriyle Seyhan ilçesindeki Cebesoy İlkokulu'na giden çocuklar, öğretmenlerince karşılandı.
Bilgilendirmenin ardından sınıflara alınan öğrenciler, arkadaşlarıyla tanıştı.
Mersin
Mersin'de de çocuklar, uyum eğitimi çerçevesinde velileriyle okullarına gitti.
Yenişehir İlkokulu'nda eğitmenler, ilk kez okullarına gelen öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenledi, aileleri bilgilendirdi.
5 yaşındaki kızı Laren ile gelen Meral Yüceli, AA muhabirine, heyecanlı olduklarını söyledi.
Kızına ilk eğitim gününde eşlik ettiğini belirten Yüceli, "Sosyalleşmesi, arkadaşlarıyla kaynaşması için ilk adımı attık. Öğretmenimiz çok ilgiliydi, mutlu olduk." dedi.
Osmaniye
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de de uyum eğitimi başladı.
Güneysu İlkokulu'nda düzenlenen törenin ardından minik öğrenciler, öğretmenlerinin eşliğinde sınıflarını inceledi.
Çocukların heyecanına aileleri de ortak oldu.