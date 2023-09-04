Adana, Mersin ve Osmaniye'de Uyum Eğitimi Başladı

Adana, Mersin ve Osmaniye'de okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflarda uyum eğitimine başlandı. Öğrenciler, velileriyle birlikte okullarına giderek öğretmenleriyle tanıştı ve çeşitli etkinliklere katıldı.