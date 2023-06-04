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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de LGS sınavı başladı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de LGS sınavı başladı

Eğitim Haberleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Öğrenciler, sınav heyecanı yaşarken aileleri de okul çevresinde bekledi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

Adana'da öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca iki oturumda düzenlenen sınavın 09.30'da başlayan birinci oturumu için okullara gitti.

Bina girişlerinde kimlik kontrolleri yapılan öğrenciler, sonrasında sınıflara alındı.

Aileler de okul çevresinde çocuklarını bekledi.

İlk oturumda sözel derslerden sorulan soruları yanıtlayan öğrencilere, 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek ikinci oturumda matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

Mersin

Mersin'de de 32 bin 227 öğrenci, 376 okulda sınav heyecanı yaşadı.

Kontrollerin ardından katılımcılar sınav salonlarına alındı, yakınları da okul dışında heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.

Hatay

Hatay'da öğrenciler, depremlerde hasar almayan eğitim merkezlerinde düzenlenen sınav için sabahın erken saatlerinde okullarına gitti.

Yakınlarıyla bekleyen öğrenciler, kimlik kontrolleri yapılıp sınıflarına yönlendirildi.

Osmaniye

Osmaniye'de de LGS kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı.

Aileleriyle sabahın erken saatlerinde okullara giden öğrenciler, bina girişlerindeki kontrollerin ardından soruları yanıtlayacakları sınıflara alındı.

Okulların çevresinde bekleyen aileler, evlatlarının başarılı olması için dua etti.

Kaynak: AA / Eğitim

Osmaniye Adana Hatay LGS Eğitim Haberler

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