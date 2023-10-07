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Adana Lezzet Festivali'nde Seyhan Nehri'nde su korteji düzenlendi

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında Seyhan Nehri'nde su korteji yapıldı. Kortejde, kano ve paddle board ile Büyükşehir Belediyesinin gondolları da yer aldı. Vatandaşlar, nehir kıyısından korteji takip ederek fotoğraf çekti.