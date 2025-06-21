Adana'da YKS Sınavına Geç Kalan Öğrenciler Gözyaşlarına Boğuldu

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Adana'da, YKS Temel Yeterlilik Testi'ne geç kalıp 1 dakikalık gecikmeyle sınava alınmayan öğrenciler gözyaşlarına boğuldu. Gençler, başka lise ile karıştırdıkları için sınavı kaçırdıklarını ifade etti.

ADANA'da 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna geç kalıp, 1 dakikalık gecikmeyle sınava alınmayan gençler 'başka lise ile karıştırdık' diyerek gözyaşı döktü.

Merkez Seyhan ilçesinde Gürselpaşa Mahallesi'ndeki Gazi Anadolu Lisesi'nde TYT sınavına girmek için çok sayıda öğrenci sabahın erken saatlerinde okul önünde ve bahçesinde aileleriyle birlikte hazır bulundu. Saat 10.15'te başlayacak sınav için 10.00'da kapılar kapatıldı. Son dakika taksiyle yetişen öğrencilerin yanı sıra bazı gençler sınava geç kaldı. Yaklaşık 1 dakika arayla sınava giriş hakkını kaybeden iki genç 'başka liseyle karıştırdık, isim benzerliği vardı' diyerek gözyaşı döktü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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