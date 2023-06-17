Adana'da YKS için yanlış okula gelen genç sınav giriş kağıdını yırtarak uzaklaştı

Adana'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı için 1 dakika kala yanlış okula gelen genç sinirlenerek giriş kağıdını yırtarak uzaklaştı.

Ülke genelinde olduğu gibi Adana'da da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün 10.15 itibariyle başladı. Sınavın gerçekleştirileceği binalara saat 10.00'dan sonra adaylar alınmadı. Adana'da kapıların kapanmasına 5 dakika kala sınava girecek adaylar koşarak içeri giriş yaptı. Sınava gireceği okulu bulamayan bir genç ise yanlış okula geldiği için sınava alınmadı. Okul önündeki vatandaşlar sınava 1 dakika kala yanlış okul önüne gelen genç için yardımcı olmak isteseler de okulun uzak bir noktada olduğunu öğrenince öğrenciyi teselli etti.

İsmini açıklamayan yanlış okula gelen genç, "Ben Kabasakal'da oturuyorum. Beni Yüreğir'e yönlendiriyorlar. Böyle bir şey olur mu? Bizim orada bir sürü okul var" diyerek sınav giriş kağıdını yırtarak bölgeden uzaklaştı.

Öte yandan, kent genelinde birçok noktada polis ekipleri sınava geç kalan veya okulu bulamayan öğrencileri okullarına ulaştırdı. - ADANA