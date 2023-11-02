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Adana'da Veli ve Öğretmenlere Uyuşturucu Eğitimi Verildi

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri, veli ve öğretmenlere uyuşturucunun zararları konusunda eğitim verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından düzenlenen seminerde, velilere ve öğretmenlere bağımlılık süreci hakkında bilgi verildi ve uyuşturucunun zararları anlatıldı. Eğitimin sonunda katılımcılara broşürler dağıtıldı.