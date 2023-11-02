Adana'da Taksici Tarafından Öğretmenlere Saldırı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki öğretmen, okul girişine aracını park ettiği için uyardıkları taksici tarafından darbedildi. Yaralanan öğretmenler hastanede tedavi edildi. Saldırıya uğrayan öğretmenlerle sendika temsilcileri okul önünde bir araya geldi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde taksici tarafından iki öğretmenin darbedildiği öne sürüldü.

İddiaya göre, Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki Toros İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmenleri Necmettin Uçar ve Zeynel Kavak, dün okul girişine aracını park ettiği için uyardıkları taksi şoförü Eyüp Y'nin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.

Yaralanan iki öğretmen hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öğretmenlerin şikayeti üzerine polis ekipleri, taksi sürücüsünü gözaltına aldı.

Olayın ardından Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen Adana şubelerinin yöneticileri ve üyeleri saldırıya uğrayan öğretmenlerle okul önünde bir araya geldi.

Sendikalar adına açıklama yapan Eğitim-Sen Adana Şube Başkanı Hüseyin Kaya, saldırıyı kınadı.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer de Öğretmenlik Meslek Kanunu'na şiddetin önlenmesiyle ilgili yasal dayanak konulmasını talep etti.