Adana'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliği düzenlendi

Adana'nın Kozan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda düzenlenen etkinlikte spor gösterileri yapıldı. Okuma yazma kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikalarının takdim edildiği etkinlikte, Kozan Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere de ödül verildi.