Adana'da Halk Eğitim Merkezlerinin Ürünleri Sergilendi

Adana Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezlerinde yapılan ürünler, yıl sonu etkinliğinde sergilendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, halk oyunları ve spor gösterileri yapıldı, kursiyerlerin ürünlerinin yer aldığı stantlar gezildi.

Adana'da Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezlerinde yapılan ürünler düzenlenen yıl sonu etkinliğinde sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Menderes Spor Salonu'nda yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit, açılışta yaptığı konuşmada, ürünlerin hazırlanmasında emeği geçen kursiyerleri tebrik etti.

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın da ilçede bu yıl açılan 5 bin 514 kursta, 119 bin 955 vatandaşa eğitim verdiklerini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından halk oyunları ve spor gösterileri yapıldı, kursiyerlerin ürünlerinin yer aldığı stantlar gezildi.