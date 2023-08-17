Adana'da eğitim uçağı pistine gövdesinin üzerine iniş yaptı

Adana Havalimanı'nda bir eğitim uçağı gövdesinin üzerine iniş yaparak kazaya sebep oldu. Kazada 2 kişi yara almadan kurtuldu. Olayın ardından itfaiye ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Uçağın hafif zarar gördüğü belirlendi ve inceleme devam ediyor.

Adana'da bir eğitim uçağı havalimanı pistine gövdesinin üzerine iniş yaptı, kazadan 2 kişi yara almadan kurtuldu.

Özel bir uçuş okuluna ait çift motorlu Tecnam tipi eğitim uçağı, henüz belirlenemeyen nedenle Adana Havalimanı pistine gövdesinin üzerine iniş yaptı.

Kazanın ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesine ait itfaiye ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Uçağın hafif zarar gördüğü kazada pilot ve yanındaki kişinin yara almadığı belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.